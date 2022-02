Tienduizenden Australiërs geëvacueerd door overstromingen, al 8 doden

In de landelijke stad Lismont, in New South Wales, moesten mensen op hun dak kruipen om zichzelf in veiligheid te brengen. De dijken van de stad zijn al bezweken onder het wassende water en de 43.000 inwoners hebben het bevel gekregen hun woningen meteen te verlaten.

In Brisbane, de hoofdstad van Queensland, staan verschillende wijken onder water. Het gaat om de ergste overstromingen sinds 2011, toen er overstromingen waren die “slechts een keer in een eeuw voorkomen”, zegt ABC News.

Acht mensen overleden

Miljoenen mensen in de deelstaat hebben het bevel gekregen om thuis te blijven en bijna duizend scholen zijn gesloten. Een man van 70 jaar werd gered door voorbijganger nadat zijn woonboot was meegesleurd door het water en tegen de ferryterminal terechtkwam.

Acht mensen kwamen al om het leven in Queensland. Het laatste slachtoffer is een man die omkwam toen hij in de City of Gold Coast met zijn auto in het wassende water terechtkwam.

De regen begon maandag minder erg te worden, maar de autoriteiten verwachten nog zeer slecht weer deze week, aangezien de “regenbom” zich langs de kust richting het zuiden beweegt.

