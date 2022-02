Openbaarheid verslagen van crèches nog niet voor morgen

Naar aanleiding van het overlijden van een meisje van 6 maanden oud in het kinderdagverblijf ’t Sloeberhuisje in Mariakerke, kondigde minister Beke aan dat de inspectieverslagen van crèches makkelijker raadpleegbaar zouden worden. Aanvankelijk werd er gesproken van 1 maart, maar die informatie blijkt niet te kloppen.

“Het is de bedoeling om daar zo snel mogelijk werk van te maken na de gebeurtenissen van de voorbije weken maar we hebben nog geen datum”, zegt De Rudder. Op 1 maart, morgen dus, zullen wel de inspectieverslagen voor de woonzorgcentra worden publiek gemaakt. “Maar voor de kinderopvang gaat dat niet zo gemakkelijk. Want privacygewijs is dat veel moeilijker. We zijn nu aan het bekijken hoe we daarmee kunnen omgaan. We hopen dat we een eerste deel tegen de zomer zullen kunnen bezorgen.”

