De Russische troepen ondervinden veel meer hinder dan verwacht. Dat is vaak te danken aan het verzet van doodgewone burgers, die hun toevlucht zoeken tot guerrillatechnieken. De eindredacteur van onze zusterkrant Peter Wauters woonde een jaar in Soemy, een stad in de frontlinie, en hoort hoe zijn vrienden van toen plots midden in het verzet verzeild zijn geraakt.