Schutter opent vuur op restaurant Jack’s in Schoten: negen kogelgaten in venster

In de nacht van zondag op maandag zijn er schoten gelost op restaurant Jack’s aan de Bredabaan in Schoten. In het raam aan de zijkant van het gebouw zijn minsten negen kogelgaten aangetroffen. Het labo is ter plaatse voor sporenonderzoek. Het parket heeft inmiddels een onderzoeksrechter gevorderd.

Afgelopen nacht zijn er verschillende schoten gelost op restaurant en cocktailbar Jack’s aan de Bredabaan in Schoten. “Het zou gaan om negen kogelgaten in totaal”, zegt Kristof Aerts van het Antwerps parket. Hoe laat dit precies gebeurd is, is nog onduidelijk. De politie kreeg geen oproep van de feiten. “Het was de poetsvrouw die rond 4 uur ’s ochtends de kogelinslagen opmerkte.”

Het gerechtelijk labo is momenteel ter plaatse voor sporenonderzoek. Het Antwerpse parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor vernieling door ontploffing en inbreuken op de wapenwet. Een link met het drugsmilieu wordt onderzocht, maar of daar aanwijzingen voor zijn, is niet bekend.