Stoet van kleuterschool Wiebelwoud trekt over straat

Tessenderlo

Elk jaar rond carnaval organiseren de juffen en het oudercomité van kleuterschool Wiebelwoud in Tessenderlo een feestelijke optocht door de straat achter de wijkschool. “Dankzij de versoepelde coronamaatregelen kon er dit jaar - na de afgelaste editie van vorig jaar - weer geparadeerd worden”, aldus Tinne Heylen van kleuterschool Wiebelwoud Rijt. “Een met ballonnen en vlaggetjes versierde pick-up reed op kop, gevolgd door een stoet van prinsessen, superhelden, leeuwen enzomeer. Dit jaar was Miss België zelfs van de partij. Tijdens de stoet klonken de favoriete liedjes van de kleuters. De voorbije dagen werd op de speelplaats al gedanst op deze nummers en nu genoten de kinderen ervan om hun beste dansmoves aan het publiek te tonen. Er verzamelden tientallen ouders, grootouders, vrienden en buren naast het parcours. Zij zongen en dansten enthousiast mee. Het was duidelijk dat we het feesten nog niet verleerd zijn.” zb