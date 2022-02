Leerlingen Ter Duinen vieren een hele week carnaval

Hechtel-Eksel

De leerlingenraad van basisschool Ter Duinen in Hechtel-Eksel plande een knotsgekke carnavalsweek. Op maandag kwamen de leerlingen naar school met een gekke hoed. Op dinsdag pimpte iedereen zijn of haar sokken en schoenen. Op woensdag was het gekke-harendag. Hoe gekker hoe beter. Op donderdag kwamen de leerlingen naar school met allerlei bonte kleuren aan. Op vrijdag was de apotheose en was er een heus carnavalsfeest met kleurrijk verklede leerlingen en juffen. “Iedereen is zeer creatief bezig geweest tijdens deze knotsgekke week, zelfs de juffen en de directeur deden mee”, vertelt juf Sonja van het zesde leerjaar. “Het was leuk om nog eens lekker te feesten en te dansen.” peb