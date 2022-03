De bis van Urbanus bijwonen? Dan moet je snel zijn, net als voor deze voorstellingen

Concert: Frank blijft boeien

Frank Boeijen brengt Nederlandstalige pop naar het theater. Daar hangt de juiste sfeer voor zijn meeslepende melodieën en poëtische teksten. Zijn klassiekers, zoals Kronenburg Park, staan steevast op de setlist, maar worden altijd voorzien van nieuwe arrangementen om bij recent werk te passen. (agr)

Frank Boeijen, op 1/4 C-mine Genk, op 2/4 cc Beringen, op 21/4 Cultuurcentrum Hasselt en op 22/4 Achterolmen Maaseik. Info: www.frankboeijen.nl

Comedy: ’t Zal schoon zijn

Adriaan Van den Hoof wil niet dat we zijn nieuwe voorstelling een compilatie noemen en zeker geen nostalgische bui. Toch blikt hij terug op zijn verzameld werk. Omwille van corona moesten veel voorstellingen verschoven worden. Dit zijn de nieuwe data. (agr)

‘t Zal schoon zijn als het af is, Adriaan Van den Hoof, op 10/3 cc Maasmechelen, op 23/3 C-mine Genk, op 6/5 Muze Heusden-Zolder, op 28/8 Cultuurcentrum Hasselt en op 20/10 cc Beringen. Info: www.adriaanvandenhoof.be

Klassiek: Zonsopgang voor piano en strijkers

Trio Alba komt uit Wenen, maar bestaat wel uit de Duitse violiste Livia Sellin, de Oostenrijks-Italiaanse cellist Philipp Comploi en de Chinese pianiste Chengcheng Zhao. Op het programma staat onder meer Klaviertrio in es van Franz Schubert, waaruit het ensemble zijn naam heeft geplukt. Alba is het Italiaanse woord voor zonsopgang. (agr)

Trio Alba, op 1/4 Sint-Pieterskerk Leut (Maasmechelen). Info: www.ccmaasmechelen.be

Show: Roep maar bis naar Urbanus

Urbanus hoopt het publiek weer bis te horen roepen. Het liefst zelfs drie keer. Voor zijn nieuwe show heeft hij zes kersverse nummers geschreven, maar hij brengt ook een hoopje hits om de fans die graag zijn meezingers horen ook tevreden te stellen. (agr)

Bis bis bis!, Urbanus, op 16/4 De Bogaard Sint-Truiden, op 30/4 Achterolmen Maaseik, op 21/5 cc Leopoldsburg en op 22/3/2023 Trixxo Theater Hasselt. Info: www.comedyshows.be

Theater: Destructieve spelletjes

Vier net afgestudeerde theaterstudenten pakken Who’s Afraid of Virginia Woolf, het stuk der stukken over destructieve psychologische spelletjes, aan. Hoe wringen jonge vertolkers zich in personages met een rijke geschiedenis? Het publiek zit rond de spelers terwijl die samen met hun personages het gevecht aangaan met waarheid en schijn. (agr)