Lummen

Andres Bellefroid (26) uit Hasselt, arbeider in Herk-de-Stad

Cheyenne Somers (24) uit Lummen, schoonheidsspecialiste in Lummen

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “We hebben elkaar vijf jaar geleden leren kennen via gemeenschappelijke vrienden”, zegt Cheyenne. “Toch sloeg de vonk twee jaar later pas over toen we elkaar terugzagen tijdens de kermis in Lummen. Samen gingen we centjes schuiven en sindsdien zijn we onafscheidelijk.” (klu)

