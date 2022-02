Hasselt

Luk Martens (29) uit Zichen, zelfstandig kinesist bij Pro-Action in Tongeren

Liesbeth Smeets (29) uit Hasselt, communicatieadviseur bij Idearté in Sint-Truiden

Hoe hebben ze elkaar leren kennen?”Twee jaar geleden hebben we elkaar in volle coronatijd leren kennen via een online gezelschapsspel”, vertelt het bruidspaar. (raru)

Bekijk hier alle Limburgse huwelijken