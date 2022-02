Pas getrouwd: Rebecca en Gökhan in Sint-Truiden

Sint-Truiden

Rebecca Fenger (28) uit Genk/Luxemburg, mama en zelfstandige agent bij Art Perspective

Gökhan Girginol (34) uit Sint-Truiden, acteur (Görkan speelde de hoofdrol Timor in de tv-reeks ‘Undercover’) en artistiek directeur bij Traumafestival

Kinderen: Aydin (15 maanden)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “Een gemeenschappelijke vriendin bracht ons bij elkaar”, vertelt Rebecca. “Ons eerste contact was via Facebook en later met brieven. In het Stadspark van Sint-Truiden, aan de zwarte walnotenboom was onze eerste ontmoeting. Op die plek heeft Gökhan mij ook ten huwelijk gevraagd.” (jcr)

