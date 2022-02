Pas getrouwd: Veronique en Ronny in Maasmechelen

Maasmechelen

Ronny Penders (42) uit Maasmechelen, werkt als arbeider bij Bandag in Lanklaar

Veronique Schrooten (34) uit Maasmechelen, administratief medewerker Zorg aan Huis bij het OCMW van Dilsen-Stokkem

Kinderen: Rosan (4) en Jasmijn (1)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “Tien jaar geleden leerden we elkaar kennen in café De Preekstool in Maasmechelen”, vertelt Veronique. “We waren daar allebei voor de verjaardag van een gemeenschappelijke kennis en vonden 22/02/2022 wel een mooie datum ons echtelijk te binden.” (jth)

