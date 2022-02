Bocholt

Tom Rutten (27) uit Bocholt, CNC operator ZF Windpower

Laure Soetens (29) uit Bocholt, zorgkundige St-Jozef Neerpelt en zelfstandige pedicure in bijberoep

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “In 2011 leerden we elkaar kennen via vrienden”, vertelt het koppel. “Nadien gingen we elk onze eigen weg op om elkaar in 2019 opnieuw te vinden. Onze verloving was op 12/02/2021, een palindroomdag. Daarom kozen we ook voor 22/02/2022 als trouwdatum.” (rdr)

