Tessenderlo

Rien Ghoos (42) uit Tessenderlo, operator bij Henco in Herentals

Schirley Goerlandt (40) uit Waregem in West-Vlaanderen, maatschappelijk assistent: huisbegeleiding van personen met een fysieke en/of mentale beperking in Aarschot, Apojo vzw

Kinderen: Emma (10) en Jasper (13)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “Wij hebben elkaar leren kennen in het uitgaansleven op de oude markt in Leuven. We zijn dit jaar ook 20 jaar samen.” (zb)

