NBA. Utah verslaat Suns in topper, Embiid en Harden loodsen Philadelphia naar zege

Utah heeft zondag in de NBA Phoenix een tweede nederlaag op rij toegediend (118-114). New Orleans vernederde de Lakers in eigen zaal, Philadelphia kon tegen New York rekenen op zijn dodelijke duo Joel Embiid/James Harden.

Donovan Mitchell speelde zich bij Utah met 26 punten in de kijker en ook Jordan Clarkson was met 22 punten goed bij schot. Voor de Suns volstonden de dertig punten van Devin Booker niet, net als de 23 punten van zowel Deandre Ayton als Cameron Johnson. Phoenix blijft in de Western Conference wel aan kop, voor de Golden State Warriors die verloren na een comeback van Dallas (107-101).

New Orleans haalde in Los Angeles tegen de Lakers fors uit: 95-123. CJ McCollum blonk in het winnende kamp uit met 22 punten. Voor de Lakers scoorde LeBron James 32 punten.

Philadelphia kon in de zege tegen New York (125-109) rekenen op Joel Embiid, goed voor 37 punten. James Harden leverde een nieuwe ‘triple-double’ (29 punten, 16 assists en 10 rebounds) af. Aan de overzijde brachten de 24 punten van Evan Fournier en RJ Barrett de Knicks niets op.

Uitslagen:

LA Lakers - New Orleans 95 - 123

Charlotte - Detroit 126 - 127 (n.v.)

Portland - Denver 92 - 124

Houston - LA Clippers 98 - 99

Indiana - Boston 128 - 107

Golden State - Dallas 101 - 107

Phoenix - Utah 114 - 118

New York - Philadelphia 109 - 125

Standen (winstpercentage, wedstrijden, zeges, nederlagen):

EASTERN CONFERENCE

1. Miami 65,6 61 40 21

2. Chicago 63,9 61 39 22

3. Philadelphia 61,7 60 37 23

4. Cleveland 60,0 60 36 24

5. Milwaukee 59,0 61 36 25

6. Boston 57,1 63 36 27

7. Toronto 54,2 59 32 27

8. Brooklyn 52,5 61 32 29

9. Charlotte 48,4 62 30 32

10. Atlanta 48,3 60 29 31

11. Washington 45,0 60 27 33

12. New York 41,0 61 25 36

13. Indiana 33,9 62 21 41

14. Detroit 24,6 61 15 46

15. Orlando 23,0 61 14 47

WESTERN CONFERENCE

1. Phoenix 80,3 61 49 12

2. Golden State 70,5 61 43 18

3. Memphis 67,7 62 42 20

4. Utah 63,3 60 38 22

5. Dallas 59,0 61 36 25

6. Denver 59,0 61 36 25

7. Minnesota 52,5 61 32 29

8. LA Clippers 50,8 63 32 31

9. LA Lakers 45,0 60 27 33

10. New Orleans 41,0 61 25 36

11. Portland 41,0 61 25 36

12. San Antonio 39,3 61 24 37

13. Sacramento 35,5 62 22 40

14. Oklahoma City 31,7 60 19 41

15. Houston 25,0 60 15 45