Kinderen leren programmeren tijdens workshop CoderDojo in de bib

Lommel

Zaterdag kon je in de bibliotheek van Lommel weer terecht voor een workshop CoderDojo, een computerworkshop waarbij kinderen zelf leren programmeren. “CoderDojo is een vrijwilligersorganisatie die in heel Vlaanderen op verschillende locaties kinderen spelenderwijs basisvaardigheden rond programmeren bijbrengt”, vertelt Laure De Groof (24), één van de vrijwilligers in Lommel. “Kinderen leren om zelf computercodes te schrijven en zo eigen animaties of spelletjes tot leven te laten komen met het programma Scratch. Ook kunnen ze een Ozobotje programmeren.”

De zusjes Kira (9) en Nina (12) hebben al regelmatig meegedaan met de workshop. “Het is leuk om nieuwe dingen bij te leren. Het is de eerste keer dat we met de Ozobotjes werken. Die kunnen we stap voor stap dingen laten doen.” nma