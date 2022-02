Vandaag gaat Oekraïne de vijfde dag in sinds Russisch president Vladimir Poetin het land de facto de oorlog verklaarde. Ondertussen sloegen al zo’n 400.000 Oekraïners op de vlucht voor het geweld in hun thuisland. Europa toont zijn solidariteit, Rusland dendert ongestoord voort. Welke emoties roept het conflict in Oekraïne bij je op? Maakt de oorlog je verdrietig? Laat je mening horen.