Leerlingen timmeren nieuw bureau voor directeur

Beringen

De leerlingen van het zesde jaar houtbewerking uit het Spectrumcollege in Beringen werkten aan een bijzonder project voor hun GIP. Samen gaven ze het bureau van directeur Yves Timmermans in Campus Paal (een van de middenscholen van het Spectrumcollege) een ware metamorfose met onder andere een nieuwe kast, bureau en tafel. De directeur heeft een volledig nieuwe bureau. Hun werk zal later dit schooljaar nog beoordeeld worden door een leerkracht en externe jury. De meubels zien er mooi uit. zb