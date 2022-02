Samia Chekimi gehuldigd voor 10 jaar inzet bij VriendENtaal

Leopoldsburg

Omdat Leopoldsburg heel wat anderstaligen telt die hun beperkte kennis van het Nederlands willen bijschaven en inoefenen, werd 10 jaar geleden het project VriendENtaal op de rails gezet. Tegelijk was het de bedoeling om een sociaal netwerk uit te bouwen voor deze doelgroep. Omdat Samia Chekimi vanuit de dienst Diversiteit dit project al die jaren succesvol aanstuurde, werd ze door de groep cursisten en de vrijwillige begeleiders op hartelijke wijze verrast met dankwoorden en geschenken. “Dit is mijn job en mijn passie en het respect is wederzijds”, meldde Samia die deze geste merkbaar apprecieerde. sb