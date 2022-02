Leerlingen helpen bij paddenoverzet

Pelt

Woensdagochtend trokken 24 leerlingen van het 4de leerjaar van de Corneliusschool naar de Witherendreef. Daar staken ze de handen uit de mouwen om deel te nemen aan de lokale paddenoverzet. “We zeggen wel paddenoverzet, maar eigenlijk gaat het over alle amfibieën, ook over kikkers en salamanders”, zegt Eddy Conjaerts van Natuurpunt. “Die trekken elk jaar opnieuw rond deze periode naar hun geboorteplek om zich voort te planten. Spijtig genoeg ligt die geboorteplek precies in een lus van de Noord-Zuid (N74), wat voor hen de oversteek zeer gevaarlijk maakt.”

Na een korte toelichting in de klas gingen de leerlingen aan de slag. “Fantastisch, dat enthousiasme van kinderen om zich in te zetten voor de natuur”, vindt Eddy Conjaerts. gvb