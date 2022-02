GEMEENTERAAD. As houdt online veiling om inboedel bieb en veel meer te verkopen

As

Technische dienst koopt nieuwe bestelwagens: Naast een lichte bestelwagen met materiaalkoffer en open laadruimte ter waarde van 45.000 euro, komt er voor de technische dienst weldra ook nog een gesloten bestelwagen bij. De uitgave voor deze opdracht wordt voorzien in het investeringsbudget van 2022, de financiering gebeurt met eigen middelen.

Tegelijk verkoopt de technische dienst afgeschreven voertuigen en materialen: Een hele verzameling van oude afgeschreven of defecte voertuigen, materialen en goederen mag bij de technische dienst de deur uit. Het gaat hier onder andere over in beslag genomen voertuigen, oude zitmaaiers, hoogwerker, veegwagen, klein materiaal en de inboedel van de oude bibliotheek. Weldra zal het gemeentebestuur een online veiling organiseren om de verkoop hiervan in goede banen te leiden.

Ook de gemeentelijke basisschool investeert: DOKO vzw, oftewel de Diensten ter Ondersteuning van Katholiek Onderwijs, heeft een aanbesteding uitgeschreven voor de aankoop van nieuwe personal computers. De gemeentelijke basisschool wil zich voor de aankoop van Chromebooks in het kader van Digisprong aansluiten op deze raamovereenkomst. DOKO vzw gunde het raamcontract aan de firma Signpost België BVBA. Na aansluiting bij dit lopende raamcontract kan de gemeentelijke basisschool beroep doen op de voordelige prijzen voor computers uit dit contract, inclusief degelijke vorming, begeleiding en goede service.