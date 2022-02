Facebook verwijdert massaal desinformatie vanuit Rusland over Oekraïne

Meta, het moederbedrijf van onder meer Facebook en Instagram, heeft een desinformatienetwerk op zijn socialmediakanalen gevonden en verwijderd. Het bedrijf meldt dat in 48 uur zeker veertig nepaccounts, pagina’s en groepen zijn verwijderd, die erop waren gericht valse informatie over Oekraïne te verspreiden.

“In reactie op de Russische invasie in Oekraïne, zijn onze teams in hoogste staat van paraatheid om opkomende bedreigingen te identificeren en zo snel als we kunnen te reageren”, aldus Meta in een verklaring over wat het doet op zijn platformen om desinformatie te bestrijden.

Het netwerk gebruikte valse accounts en fictieve personen en merken op het internet, om meer authentiek te lijken. Ze claimden in Kiev te zijn gebaseerd en deden zich voor als journalisten, een gewezen luchtvaartingenieur en een auteur van een wetenschappelijke publicatie over hydrografie.

“Ze werden beheerd uit Rusland en Oekraïne en waren gericht op mensen in Oekraïne over verschillende socialemediaplatformen en hun eigen websites. We schakelden deze operatie uit, blokkeerden het delen van hun domeinen op ons platform en deelden informatie met andere technologieplatformen, onderzoekers en regeringen”, klinkt het. Volgens Meta volgden minder dan 4.000 Facebook-accounts een van de pagina’s van het netwerk, en minder dan 500 volgden een van de Instagram-accounts.

Meta identificeerde ook een aantal Oekraïense publieke figuren van wie de accounts op sociale media zijn aangevallen door Ghostwriter, een bedreiging die bekend staat voor de verspreiding van Kremlin-vriendelijke propaganda. De groep probeert de login-informatie te verkrijgen van de accounts op sociale media om op die manier valse informatie te verspreiden, terwijl het lijkt dat dit van de legitieme eigenaar van het account komt. Meta zei dat de hackers hebben geprobeerd via de accounts YouTube-video’s online te plaatsen waarin de Oekraïense troepen als verzwakt worden afgeschilderd.

Het bedrijf schrijft de acties niet direct toe aan Rusland, maar ziet wel gelijkenissen met een netwerk uit april 2020, dat individuen in Rusland verbond met mensen in de omstreden Donbas in Oekraïne en de Krim. De afgelopen dagen zag Meta meer gerichte acties met desinformatie tegen Oekraïense gebruikers en pogingen om hun accounts te hacken.