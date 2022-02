Ronnie O’Sullivan krijgt het aan de stok met fotograaf en laat zich weer ringeloren in een finale: Fan Zhengyi wint European Masters

De 21-jarige Chinees Fan Zhengyi heeft met de European Masters (World Snooker/489.000 euro) zijn eerste rankingtitel beet. In het Engelse Milton Keynes versloeg hij Ronnie O’Sullivan met 10-9.

De ondertussen 47-jarige O’Sullivan, die het toernooi in 2003 won, nam de eerste frame voor zijn rekening. Zhengyi, die eind januari de kwartfinale speelde in de German Masters, pakte de twee volgende frames. Zo potte Zhengyi voor de pauze breaks weg van 57, 63 en 78. O’Sullivan, die op achtervolgen was aangewezen, hing voor de pauze de bordjes gelijk.

Na de spelhervatting potte de nummer 80 op de wereldranglijst breaks weg van 135 en 110. O’Sullivan kon echter telkens langszij komen. Bij een 8-6 achterstand noteerde kon ‘The Rocket’ een 107 break maken, waarmee hij kansen op een 39e rankingtitel gaaf hield.

Zhengyi kwam met een 82 break op een frame van de overwinning, doch O’Sullivan kon een beslissende frame uit de brand slepen. Daarin potte zijn tegenstrever een 92 break weg voor de titel.

Zhengyi is de eerste Chinese snookerspeler die de European Masters kan winnen, hij klimt meteen in de top 32 op de wereldranglijst. De nederlaag van O’Sullivan deed ook terugdenken aan zijn verloren finale van Welsh Open van vorig jaar, toen hij verrassend verloor van Jordan Brown.

Onderweg kreeg O’Sullivan het aan de stok met een fotograaf. Hij liet aan de scheidsrechter weten dat of de man in kwestie de zaal moest verlaten of dat hijzelf zou vertrekken.