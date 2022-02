Dimitri Van den Bergh laat unieke kans(en) liggen, Gerwyn Price speelt magische finale en laat Peter Wright “nog een week wachten”

Dimitri Van den Bergh is er zondag niet in geslaagd zijn eerste European Tour-toernooi op zijn palmares te schrijven. De Antwerpenaar moest in het Duitse Riesa, waar de International Darts Open plaatsvond (PDC/ET1/167.000 euro), in de kwartfinales met 6-4 zijn meerdere erkennen in de Welshman Jonny Clayton. De eindzege was voor Gerwyn Price (PDC 1).

Van den Bergh (PDC 9), die de eerste leg won in zijn eerste kwartfinale op een toernooi in de European Tour, liet in de drie volgende legs maar liefst zestien dubbelkansen onbenut om een 4-0 voor voorsprong te nemen. Clayton (PDC 8), die ook problemen kende met de dubbels, nam met uitworpen van 61 en 81 een 4-2 voorsprong.

In de zevende en achtste leg toonde ‘The Dreammaker’ met een 11- en een 12-darter zijn beste darts waarmee hij de bordjes gelijk hing. In leg negen liet Van den Bergh andermaal de kans liggen om op een leg van de overwinning te komen. Clayton, die vorig jaar vier Premier Events won, brak met een 108 uitworp door de darts van Van den Bergh waarna hij ook het volgende spelletje won voor een plaats in de halve finales. Van den Bergh was met een gemiddelde van 94.09 per drie darts beter dan Clayton die uitkwam op 87.43. De Welshman was met een check-out-gemiddelde van 31.6% veel accurater dan Van den Bergh die niet verder kwam dan 16%. De nummer een van ons land had eerder in een Belgisch onderonsje Brian Raman (PDC 103) met 6-1 aan de kant gezet.

De overwinning was voor de Welshman Gerwyn Price (PDC 1), die in de finale de Schot Peter Wright (PDC 2) met 8-4 versloeg. Voor ‘The Iceman’ was het de derde keer in zijn loopbaan dat hij de International Darts Open op zijn palmares bijschreef en zijn derde manche van de European Tour op rij, slechts één darter deed hem dat ooit voor.

Price was in bloedvorm en gooide 8 op 9 dubbels uit, met een gemiddelde van bijna 107. Daarmee hield hij Wright minstens voor even weg van de nummer één positie op de wereldranglijst. Price moest beter doen dan de huidige wereldkampioen om aan kop te blijven, maar heeft ook de komende weken meer punten te verdedigen dan Wright. “Ik heb hem gezegd dat hij nog een week moet wachten”, lachte Price na afloop.