Overzicht van vannacht: Kiev houdt stand, Wit-Rusland mengt zich meer in de strijd

Wit-Rusland zou zich voorbereiden om deze ochtend eigen soldaten naar Oekraïne te sturen. Dat bericht The Washington Post op basis van een bron bij de Amerikaanse overheid. The Kyiv Independent bericht dan weer op basis van meerdere bronnen dat Wit-Russische parachutisten ingezet zouden kunnen worden. Eerder verzekerde president Alexandr Loekasjenko Oekraïens president Volodimir Zelenski ervan geen Wit-Russische troepen te zullen sturen.

Russische persbureaus melden dat er zondag via een referendum een nieuwe grondwet zou zijn goedgekeurd in Wit-Rusland . In de nieuwe grondwet doet het land afstand van zijn niet-nucleaire status. Dat betekent in theorie dat Rusland voor het eerst kernwapens sinds het einde van de Sovjet-Unie kernwapens in het land kan plaatsen.