De kleinsten zijn de grootste slachtoffers: zeker drie kinderen omgekomen in Oekraïne, duizenden op de vlucht

Al minstens drie kinderen zijn om het leven gekomen bij de aanvallen in Oekraïne. Eén van hen stierf nadat een clusterbom op een crèche was terechtgekomen. Honderdduizenden mensen zijn op de vlucht, met hun hele hebben en houden én met het gezin. Zowat 350.000 kinderen kunnen niet meer naar school.

“Iedereen hier zit onder het bloed. Kijk … En dat in een crèche. Waar schieten ze op? Militaire doelwitten? Waar zijn die dan?” Zo vertelde een getuige aan Amnesty International wat er gebeurd was in een stad in het noordoosten van Oekraïne. Intussen is bevestigd dat het om een clusterbom ging, en dat die twee volwassenen en één kind doodde.

De organisatie verifieerde al vier aanvallen waarbij een school werd geraakt. “Er is geen enkele mogelijke rechtvaardiging voor het gebruik van clustermunitie in bevolkte gebieden, laat staan vlak bij een school”, zegt de secretaris-generaal van Amnesty International. “Het is misselijkmakend om een aanval te zien op een crèche waar burgers een schuilplaats zoeken. Dit moet onderzocht worden als oorlogsmisdaad.”

VN-kinderfonds Unicef berekende dat door de inval van Rusland in Oekraïne zowat 350.000 kinderen geen toegang meer hebben tot onderwijs. Sinds 21 februari zijn de scholen er gesloten.

Heel wat mensen zijn met het hele gezin op de vlucht geslagen. Velen zoeken dekking onder de grond en komen zo in metrostations terecht. Beelden tonen hoe ook peuters en kleuters er de nacht doorbrengen op luchtmatrassen. In een metrostation in Kiev werd zaterdag een kindje geboren.

(kba)