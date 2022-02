Napoli voorlopig leider in Serie A nadat het in extremis nog wint bij Lazio

Napoli heeft zondagavond de voorlaatste wedstrijd van de 27e speeldag in de Italiaanse Serie A met 1-2 gewonnen op bezoek bij Lazio.

De Napolitanen, met Rode Duivel Dries Mertens de hele wedstrijd aan de bank gekluisterd, kwamen net voorbij het uur op voorsprong dankzij een treffer van Lorenzo Insigne. In de laatste minuut van de reguliere speeltijd maakte Pedro alsnog de gelijkmaker, waardoor de partij op een draw leek af te stevenen. Dat was buiten Fabian Ruiz gerekend, die diep in de toegevoegde tijd nog voor een Napolitaanse zege zorgde.

Dankzij de nipte zege neemt Napoli de leidersplaats in de Serie A voorlopig over van AC Milan, dat vrijdagavond niet verder kwam dan een 1-1-gelijkspel tegen Udinese. Beide teams tellen 57 punten. Dat zijn er twee meer dan landskampioen Inter, dat een wedstrijd minder op de teller heeft.