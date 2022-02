VOLLEYBAL OVERZICHT. Beverlo weer een stap dichter bij titel.

Derde nationale dames C

Beverlo 3 - Lanaken 1

In het duel tussen de ongeslagen leider en nummer drie startte Stal overtuigend. Vanuit een sterke verdediging onder leiding van libero Agten scoorde Deckers zeer vlot. Sparvoc klampte aan in set twee, vooral via Banks. Het profiteerde zelfs van enkele onzuiverheden en aanvallende missers bij de thuisploeg: 1-1. Het was pas het vierde setverlies voor Beverlo dit seizoen. Stal was in set drie even aangeslagen (1-4), maar invalster Caubergs bracht meer stabiliteit in het achterveld. Setter Boonen vond Duijsters vlot in het midden en ook Timmermans werkte secuur af. Sterke opslagreeksen van Caubergs en Bijnens zorgden al snel voor een geruststellende kloof in set vier. Lanaken drong nog even aan, maar kon Stalvoc niet in de problemen brengen. Opnieuw een knappe zege van Beverlo, dat erbovenuit steekt in derde nationale. Intussen is de ploeg voor komend seizoen bijna compleet. Iedereen, ook succesvol trainersduo Kurt Nevens-Sigi Celis, blijft aan boord. Enkel Emily Caubergs stopt tijdelijk omwille van studies. Bente Heynen gaat een half jaar in het buitenland studeren en is maar tijdelijk inzetbaar. De 15-jarige Annelore Bex maakt de overstap vanuit de eigen jeugdwerking. Het team zal nog versterkt worden met een hoekspeelster. (aula)

Sets: 25-15, 22-25, 25-20, 25-19.