Okra Gewest Lommel stelt nieuw voltallig dagelijks bestuur aan

Bij Okra Gewest Lommel, dat zo’n 7 Okra- trefpunten of -wijken overkoepelt, werd op 1 januari 2022 een voltallig dagelijks bestuur samengesteld. Elf dagen later startte dat bestuur ook effectief op met een eerste fysieke bijeenkomst om op 25 januari officieel voorgesteld en unaniem goedgekeurd te worden in de parochiezaal Heide-Heuvel.

Het Dagelijks Bestuur bestaat nu uit secretaris Mark Jansen, voorzitter Stan Bresseleers, ondervoorzitster Jeannine Van Och en penningmeesteres Nadine Vandenborne (zie foto en van links naar rechts). Hun taak bestaat onder andere in het coördineren en centraliseren van de zeven Lommelse trefpunten/wijken, de gezamenlijke activiteiten van en door de trefpunten als Gewest uitvoeren, de begeleiding en het faciliteren van de deeltakken (Academie, Alleenstaanden-werking, Jong-Okra, Breicafé, Crea en Lijndansen) en de vertegenwoordiging van Okra als Gewest op het niveau van de Regio en Nationaal, Seniorenraad.

Naast deze traditionele werkzaamheden heeft dit Dagelijks Bestuur zich ook een aantal doelstellingen opgelegd, die ze willen realiseren in de eerstvolgende drie jaren (2022-2024). Zo willen ze de trefpunten opvolgen en ondersteunen, mogelijk zelfs uitbreiden met nieuwe trefpunten. Ook bereiden ze telkens het het driemaandelijks overleg voor met de teamleiders van Lommel (O.T.L.) en het zesmaandelijks Gewestelijk OverlegPlatform (G.O.P.) van OKRA-Limburg. Verder willen ze stimulansen voorzien naar ledenwerving toe, zodat ze het niveau van het stijgend aantal senioren in Lommel blijven handhaven. "Momenteel (op 20/01) telt ons Gewest meer dan 830 aangesloten Okra-leden en daarmee zijn wij één van de grootste sociaal-culturele verenigingen in Lommel", klinkt het.

Tenslotte willen ze ook zorgen voor de belangenverdediging van hun leden en opkomen voor de belangen en rechten van alle senioren. "Dit gebeurt ook al op het nationaal en regionaal niveau, maar als gewest willen wij vooral lokale gedetecteerde 'pijnpunten' analyseren en als spreekbuis hiervoor fungeren, zodat er concrete oplossingen of initiatieven uit voortvloeien. Zo zullen wij ons onder andere bevragen bij de trefpunten over (a) de vergader- en feestinfrastructuur in iedere wijk of buurt, (b) de wensen en verwachtingen bij onze leden en (c) de verkeersveiligheid, inzonderheid die van de zwakste verkeersgebruikers = de senioren per fiets of te voet."