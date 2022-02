Basisonderwijs FLX sluit gekke week af met heuse show

Elke dag was er een speciaal thema waarin de leerlingen zich konden verkleden. Zo was er maandag een regenboogdag en dinsdag mochten de leerlingen zich van hun meest griezelige kant laten zien . Woensdag waren de schoenen aan de beurt om origineel te versieren. Op donderdag werden de speciale kapsels of gekke hoeden geshowd.

En alsof dat alles nog niet genoeg was, hadden de juffen er nog een extra uitdaging aan gekoppeld. De klas die zich het meest inleefde in het thema van de dag, kon letters verdienen. Met die letters moesten de kinderen een woord maken. Met al die gevonden woorden konden ze donderdagnamiddag eindelijk ontdekken welke verrassing hen vrijdag te wachten stond in de grote sporthal van de gemeente. Wat was het elke dag uitkijken naar wanneer de juf een nieuw gevonden woord ophing aan het raam. De spanning groeide en de nieuwsgierigheid nog meer tot er eindelijk stond geschreven: 'Feest met Patje! Stilzitten verboden! Goochelshow!'. De hele week was leuk, maar de show zorgde voor een heel erg leuke afsluiter.