Marta Bastianelli sprint naar de zege in Omloop van het Hageland

Marta Bastianelli (UAE Team ADQ) heeft zondag de Omloop van het Hageland, met start in Tienen en aankomst na 128 kilometer in Tielt-Winge, op haar naam gebracht.

De 34-jarige Italiaanse haalde het na een sprint met negen van de Deense Emma Cecilie Bjerg en de Nederlandse Floortje Mackaij. De Italiaanse Elena Cecchini werd vierde voor de Nederlandse Shirin van Anrooij. Valerie Demey eigende zich de 8e plaats toe . Belgisch kampioene Lotte Kopecky werd 12e. Het was voor de derde keer dat Marta Bastianelli, na 2016 en 2019, deze Omloop van het Hageland won.

Na een heel onrustig begin, doorspekt met tal van aanvalspogingen, slaagden Alicia Gonzalez Blanco, Marlen Reusser en Audrey Cordon Ragot er na 47 kilometer koers dan toch in zich af te scheiden van de grote groep. Charlotte Kool repte zich op haar beurt naar de kopgroep. Dat probeerde Flora Perkins eveneens te doen maar zij zag na verloop van tijd het nutteloze van haar inspanning in. De Britse werd opnieuw gegrepen door het peloton waarin vooral de rensters van FDJ Nouvelle-Aquitaine het tempo bepaalden.

Hierdoor slonk de voorsprong zienderogen en na 80 kilometer koers kregen we een algemene hergroepering. Niet voor lang evenwel. Lorena Wiebes, Pfeiffer Georgi, Emma Cecilie Bjerg, Vittoria Guazzini, Marlen Reusser, Lotte Kopecky, Ellen van Dijk en Daniek Hengeveld gingen opnieuw aanvallen. Toen op 42 kilometer van de eindmeet de cohesie voorin helemaal zoek was muisden Pfeiffer Georgi en Daniek Hengeveld er met hun tweetjes vanonder. Elena Cecchini reed in haar eentje naar de twee leidsters toe, maar de Italiaanse bracht ook de rest van het pak mee en zo was weer alles te herdoen.

Het bleef bijzonder onrustig en er vormde zich een nieuwe kopgroep. Ditmaal negen rensters sterk, met daarbij onder meer Marta Bastianelli, Chantal van den Broek-Blaak, Valerie Demey, Aude Biannic, Floortje Mackaij, Pfeiffer Georgi en Elena Cecchini, maar ook hier was de verstandhouding niet altijd opperbest.

Floortje Mackaij ging op 5 kilometer van de eindmeet aanvallen. Chantal van den Broek-Blaak knalde het gaatje dicht en zo kregen we op 3 kilometer van de finish een kopgroep met negen rensters. Die mochten zich ook opmaken voor de eindsprint en daarin was Marta Bastianellli duidelijk de sterkste. De Italiaanse volgt daarmee de Nederlandse Lorena Wiebes op als eindlaureate van de Omloop van Het Hageland.