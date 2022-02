Beklijvende beelden: invaller Roman Yaremchuk (ex-AA Gent) verbijt tranen nadat hij kapiteinsband en staande ovatie krijgt

Voor Oekraïense sporters over de hele wereld is het een vreselijke week geweest na de inval van Rusland in hun thuisland. Tegelijkertijd leverde dat ook beklijvende taferelen op. Voor Benfica en hun spits Roman Yaremchuk (ex-AA Gent) was het zondag niet anders in de gewonnen match tegen Vitoria Guimaraes (3-0). Yaremchuk kreeg toen hij mocht invallen de kapiteinsband uit handen van Rode Duivel Jan Vertonghen. Het publiek trakteerde hem ook nog op een staande ovatie, waarna de Oekraïener met tranen in de ogen verder moest.