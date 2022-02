Neos Zutendaal ervaart hoe epileptische aanval tot stand komt in Health House Leuven

Op 24 februari was Neos Zutendaal in Leuven voor een indrukwekkende reeks staaltjes van medische spitstechnologie, nu ook voor het grote publiek te zien in Health House.

Er was een digitale dissectietafel waarop je een lichaam driedimensionaal kan onderzoeken, er waren medische toepassingen van 3D-printing en voor de ultieme virtual reality-ervaring kon je binnentreden in het menselijk brein. Zo ervaar je hoe een epileptische aanval tot stand komt en aanvoelt. Wat Health House zo bijzonder maakt, zijn visualisatie en personalisatie. Er waren zes unieke verhaallijnen te beleven. Zo maakten de Neos-leden kennis met de nieuwste hypes en trends op het vlak van gezondheid en zorg en ontdekten ze de geschiedenis van de geneeskunde op een interactieve manier. Ook kan je je er laten meenemen in de wondere wereld van de nanotechnologieën. De volledige verhaallijn, setting en zelfs belichting kan aangepast worden op maat van de bezoekers. De bedoeling is om op termijn het aanbod verhaallijnen verder uit te breiden. Om de content up-to-date te houden, werkt Health House samen met verschillende professoren, artsen en experts.