Profvoetballer opent nieuw sportveld in BS Den Akker

In september namen leerkrachten en leerlingen al hun intrek in het gloednieuwe schoolgebouw, op vrijdag 11 februari vierden de kinderen van Christelijke Basisschool Den Akker in Lommel de officiële opening van hun nieuw sportveld. Kristof van Hout, professioneel voetballer en keeper bij Westerlo, gaf de eerste aftrap op het nieuwe grasveld

“Door corona vond alles helaas in kleinere kring plaats dan oorspronkelijk gepland, maar dat hield ons niet tegen om het groots aan te pakken”, klinkt het in Den Akker. “Niemand minder dan Kristof van Hout, professioneel voetballer en keeper bij Westerlo, kwam de eerste aftrap geven op ons nieuwe grasveld. De leerlingen van het derde en vierde leerjaar speelden een eerste match, aangemoedigd door de rest van de school.”

“We vinden het als school erg belangrijk dat onze kinderen optimale bewegingskansen krijgen”, klinkt het nog. “Deze nieuwe sportvoorziening wordt geïntegreerd in het dagprogramma van de kinderen en krijgt ook een plekje in de bewegingslessen. Daarom zijn we zo blij met ons gloednieuwe sportveld. De kinderen zullen kunnen voetballen, maar ook volleyballen en basketten op dezelfde locatie. Bedankt aan iedereen om dit waar te maken, in het bijzonder Kristof van Hout, die de kinderen een onvergetelijke dag bezorgde.”