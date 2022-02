Leerlingen De Driesprong vieren carnaval op school

Vrijdag 25 februari werd in heel wat basisscholen carnaval gevierd, ook in basisschool De Driesprong in Millen. Sinds de coronamaatregelen er weer verder versoepeld de afgelopen week en kon er dit jaar dus weer carnaval gevierd worden op school.

De afgelopen week hadden ze in GBS De Driesprong al een gekke sokkendag, een gekke harendag, een hartjesdag en een zwart-witdag. Vrijdag werd de week afgesloten met een echt carnavalsfeest. ’s Middags aten de leerlingen van het tweede tot en met het zesde leerjaar eerst samen hotdog en in de namiddag kon het feestje losbarsten. De leerlingen van het zesde leerjaar zaten in de jury om de prijzen uit te delen. Er waren vier prijzen: een prijs voor de origineelste, eentje voor de meest enthousiaste, eentje voor de mooiste en eentje voor de grappigst verklede leerling. In ieder leerjaar werd er een prijs uitgedeeld. Tussendoor galmde de carnavalsmuziek door de eetzaal. Iedereen was dan ook blij dat het dit jaar weer opnieuw kon. Zowel het lerarenkorps als de leerlingen hebben er van genoten. Om 15.30 uur luidde de bel en konden ze beginnen aan een welverdiende vakantie. Alaaf! Alaaf! Alaaf!