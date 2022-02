Kleuters ’t Belhameltje trekken in stoet door Guigoven

De kleuters van ’t Belhameltje van Guigoven en Zammelen hadden zich mooi verkleed. Ze trokken al dansend en zingend door de straten. De buurtbewoners hadden er zin. Ze versierden hun huizen met ballonnen en kwamen wuiven op die gekke bende. De ouders en grootouders konden aansluiten en meestappen in deze stoet. De kleuters bliezen een positieve wind doorheen Guigoven. Na de stoet werden de kleuters beloond met lekkere pannenkoeken en een heus confettifestijn in hun schooltje. “Dit allemaal was te cool, te gek en ook te gaaf. Samen riepen ze voluit: alaaf!”