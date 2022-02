WZC Huyse Elckerlyc viert carnaval

Nu de coronabarometer de kleurcode oranje aangeeft en er weer meer versoepelingen zijn, werd er afgelopen donderdag in woonzorgcentrum Huyse Elckerlyc in Millen carnaval gevierd met de bewoners.

De hele dag stond in het teken van carnaval. ’s Morgens al werd gestart met gymnastiek, maar nu in aangepaste outfit. De maskers en pruiken werden dit keer naar boven gehaald. Niet alleen de bewoners, maar ook de teamleden zorgden voor de nodige sfeer en ambiance.

In de namiddag vond het hoogtepunt van de dag plaats met de verkiezing van prins en prinses Huyse Elckerlyc. Nu zwaaien prinses L.D. en prins J.V. de scepter over het woonzorgcentrum tijdens deze carnavalsdagen. Het deed de bewoners en het team deugd om na twee coronajaren de draad weer terug op te nemen. Dit was dan ook voor iedereen een heuglijke dag.