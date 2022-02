Park van Genk viert een week lang carnaval

In GO! Park van Genk heerste een carnavalsgekte. De kinderen mochten iedere dag in een ander thema naar school komen. Zo was er een dag voor gekke haren, gekke schoenen en nog veel meer.

In de klassen ging de aandacht deze week eveneens naar de ‘Week tegen Pesten.’ De leerlingen van het zesde leerjaar maakten een kortfilm over pesten. Die werd in de lagere klassen de school vertoond onder het motto ‘elk kind heeft recht op een veilig gevoel en een veilig klasklimaat’. In het verhaal worden afwisselend de situaties op school en de belevingen van de gepeste leerling weergegeven. Ook de actie Stip It werd in het filmpje gepromoot. Wat hebben de leerlingen en juf Khadija genoten bij het in elkaar steken van de film.

Op woensdag mochten de kleuters helemaal verkleed naar het carnavalsfeestje op school komen. Ze hebben gedanst, gezongen en lekker gegeten. Voor de leerlingen van de lagere school was dat op vrijdag. De kinderen kwamen ’s morgens verkleed op school aan en botsten tegen een schatkist die op slot was. Het was hun opdracht om die schatkist open te krijgen door sleutels te verdienen. Dit kon door muzische opdrachten tot een goed einde te brengen. Dat ging van maskers knutselen tot dansjes aanleren en kleine toneelstukjes opvoeren. Dat leidde tot een lekkere verrassing, gevolgd door een fantastisch carnavalsfeestje. De kleuters sloten daarentegen de week af met een uitstapje naar de binnenspeeltuin.