Opvallende satellietbeelden tonen hoe groot Russisch konvooi naar Kiev trekt

© via REUTERS

De Russische troepen hebben hun aanval op hoofdstad Kiev versterkt door zondag een grote colonne aan militaire voertuigen vanuit het zuiden in de richting van Kiev te sturen. Dat laat de Oekraïense Binnenlandminister Vadim Denisenko weten. Tot hiertoe vielen de Russen Kiev voornamelijk aan vanuit het noordoosten of noordwesten. “We weten waar ze zijn en zijn erop voorbereid”, zei hij nog.

Gevechten zijn aan de gang tussen Oekraïense en Russische troepen om de controle te krijgen over een luchthaventerrein in Vasikliv, ten zuidoosten van Kiev. Dat melden Oekraïense bronnen.

In Pryluky , ten oosten van Kiev, zouden verschillende Russische tanks vernietigd zijn. Volgens de Oekraïense troepen zijn ze er ook in geslaagd om zware aanvallen in de noordoostelijke buitenwijken Hostomel en Irpin af te houden.

Uit de regio Bucha, vlakbij Kiev, zijn geverifieerde beelden opgedoken van militaire voertuigen die het vuur openen op huizen en heel wat schade berokkenen.

Charkov, een stad met meer dan een miljoen inwoners gesitueerd in het noordoosten van Oekraïne, is opnieuw volledig onder controle van Oekraïense troepen nadat de Russische troepen er eerder zondagochtend waren binnengevallen. Dat laat de regionale gouverneur weten.

© AP

© AP

© via REUTERS