Johan Museeuw kreeg telefoontje van oude rivaal Andrei Tchmil, die dicht bij oorlog in Oekraïne zit: “Ik weet niet of ik er morgen nog zal zijn, ik ga vechten”

De inval van Rusland zorgt voor heel wat menselijk leed in Oekraïne. Ook Andrei Tchmil ontsnapt er niet aan, zo blijkt uit een video die Johan Museeuw zondag deelde. De oud-winnaar van de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en Milaan-Sanremo leeft in Chișinău, de hoofdstad van Moldavië - die niet zo heel ver van Oekraïne ligt. Museeuw kreeg zondag een telefoontje van hem, de inhoud is om stil van te worden.

“Ik heb even de stilte opgezocht”, opent Museeuw in de video op Facebook. “Na de twee mooie koersdagen die we gezien hebben, heb ik deze namiddag een telefoontje gekregen van Andrei Tchmil, de man met wie ik vroeger veel duels heb uitgevochten. Hij zei me dat het wel beter kan gaan met hem. ‘We hebben vroeger veel oorlogen uitgevochten op de fiets, maar nu zit ik middenin een oorlog’, zei hij.”

“Ik woon op het grensgebied, 100 kilometer van waar er gevochten wordt, en ze schuiven op”, vertelde Tchmil aan Museeuw. “Ik heb vanochtend mijn vrouw en ons zoontje van 1 jaar oud weggestuurd naar Roemenië om hen te beschermen. Ik ga hier blijven. Ik ga vechten. Ik wou u nog eventjes horen, Johan. Ik weet niet of ik er morgen of overmorgen nog ga zijn, ik hoop het wel, maar ik geef je een grote kus.”

“Haar op je armen gaat rechtstaan”

“Daar word je als iemand van mijn leeftijd even stil van”, zegt de Leeuw van Vlaanderen. “Dan is al de rest bijzaak. We komen net uit een shitperiode van corona en we zitten nu met die mensen daar, die in een periode van vechten en wapens en schieten en poefen zitten… ik heb de laatste jaren contact gehad met Andrei en dan belt hij je op en zegt hij ‘Johan, ik geef je drie kussen, want ik weet niet of ik er morgen nog ben’. Dan gaat het haar op je armen rechtstaan. Ik hoop dat die onzin daar stopt. Andrei, jong, merci voor het telefoontje. En ik hoop echt uit de grond van mijn hart dat we kunnen blijven bellen met elkaar”, sluit Museeuw af.

Museeuw en Tchmil waren in de jaren negentig geweldige rivalen in het wielrennen. Tchmil, die afkomstig is uit de voormalige Sovjet-Unie, kwam tijdens zijn professionele carrière naar België en zou uiteindelijk ook de Belgische nationaliteit krijgen. Daarvoor kwam hij ook uit voor Moldavië en Oekraïne. Tchmil reed van 1994 tot 2002 voor Lotto, won met Parijs-Roubaix (1994), Milaan-Sanremo (1999) en de Ronde van Vlaanderen (2000) drie monumenten en boekte daarnaast nog veel mooie zeges, waaronder ook de E3 (1994 en 2001) en Kuurne-Brussel-Kuurne (1998 en 2000).

Bekijk hieronder de video waarin Johan Museeuw het verhaal van zijn oude rivaal vertelt

