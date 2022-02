Jobstudent strooit te veel peper op pizza en krijgt ontslag

Een jobstudent die bij New York Pizza overmatig veel peper op een pizza strooide werd de laan uitgestuurd. — © RR

Een beetje peper op zijn pizza lustte een klant van New York Pizza in Houthalen-Helchteren wel. Maar hij kreeg zoveel peper dat de pizza oneetbaar werd.

De man postte een foto van zijn gepeperde pizza in een lokale Facebookgroep. Waarop New York Pizza meteen reageerde dat het de schuld van de drukte én van een jobstudent was. En dat de jobstudent meteen werd ontslagen. De klant die de peperpizza kreeg voorgeschoteld mag een nieuw exemplaar gaan halen. (cn)