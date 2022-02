Hanne moet het ‘Big brother’-huis verlaten: “Het was magisch daarbinnen”

Hanne, de Vlaamse cytologisch analiste, belandde voor het eerst in de gevarenzone. Nawel wist al vijf weken op rij een exit te vermijden. Ook deze keer kreeg ze de meeste stemmen van de kijkers. Nochtans dachten de mannen dat ze zou verliezen van Hanne. Ze beseffen nu dat Nawel een stevige kanshebber is op eindwinst.

“Het was magisch daarbinnen”, aldus de afvaller. Maar Hanne verlaat het huis met een goed gevoel. Ze zal het naar eigen zeggen missen om ’s ochtends alleen wakker te worden, maar ze kijkt er enorm naar uit om haar dochter terug te zien. “Het was de hel om haar te moeten missen”, klinkt het nog.

(Lees verder onder het exitinterview van Hanne)

Grace was door de kijker uitgeroepen tot Little brother en kon daardoor niet weggestemd worden.

De voorbije werk veilden de bewoners enkele van hun kledingstukken voor het goede doel. Dat bracht amper 3127 euro op. Ondertussen is de jackpot in het Big brother-huis wel opgelopen tot net geen 50.000 euro. De voorbije week was zeer lucratief want er kwam meer dan 10.000 euro via de opdrachten binnen.

