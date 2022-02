Een collectief sterk Limburg United B (TDM 1) haalde zwaar uit in Ieper en rukt op in het klassement. In TDM 2B kreeg Tongeren een oplawaai van leider Comblain. Tongeren B (2de landelijke) kon dan weer rekenen op een formidabele Beau Patrice Fanard, die tegen Gembo B 40 punten scoorde.