Bij Gravelo (2-1 tegen Boorsem) pakte de nieuwe trainer Kevin Loosen meteen een driepunter. Vlijtingen (6-0 in Meeuwen) geraakt in acuut degradatiegevaar. In het eindrondedebat deden ’s Herenelderen (1-0 tegen Landen) en Louwel (1-2 in Kolmont) een uitstekende zaak. (matr)