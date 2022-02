Dit was het voetbalweekend in tweede provinciale A

Hechtel (0-1 in Reppel) behoudt de vierpuntenkloof op Park Houthalen, dat dankzij het verlies van Lindelhoeven (1-2 tegen Heusden-Zolder) de tweede periode pakt. Het is drummen voor de eindronde met Peer (3-1 tegen Leopoldsburg) en Anadol (1-1 op THES) gedeeld derde, op de voet gevolgd door Hamont (0-5 in Stal) en Heusden-Zolder. Lindelhoeven kan mits puntengewin in een inhaalmatch nog een sprongetje maken. Onderaan doet Paal-Tervant een uitstekende zaak en sluipt Grote Heide weer een punt dichter bij Turkse FC.