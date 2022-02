Ongezien: Chelsea verliest League Cup-finale tegen Liverpool nadat ingevallen doelman Kepa beslissende strafschop hoog over knalt

Geen derde prijs van het seizoen voor Chelsea. The Blues moesten het in een razend spannende League Cup-finale afleggen tegen Liverpool in de strafschoppenreeks. Liverpool won die met 11-10: elke speler van The Reds scoorde, Kepa - die in de 119de minuut was ingevallen - trapte de beslissende elfmeter van Chelsea huizenhoog over.