Lot Elsner bezegeld? AA Gent ondanks VAR-frustraties te sterk voor Standard

En weer speelde de VAR een hoofdrol. Ondanks twee afgekeurde goals en een uiterst discutabele rode kaart van Vadis Odjidja haalde AA Gent het van Standard. Een flater van Arnaud Bodart bepaalde de 0-1-eindstand. Is daarmee het lot van Luka Elsner bezegeld?

De aangekondigde mars van de harde kern kwam er. Zo’n 400 Standard-fans viseerden voorzitter Bruno Venanzi en staken vuurwerk af. Ook tijdens deze match, die door een straf achter gesloten deuren werd afgewerkt, liet een aantal supporters zich gelden vanuit de open hoeken van Sclessin.

Zij zagen de bui al helemaal hangen toen Tissoudali in minuut 24 de score leek te openen. Prima aanval van AA Gent trouwens. Opening Depoitre naar Castro-Montes, de Truienaar speelde in één tijd door naar de Marokkaanse international, die vervolgens Bodart tussen de benen klopte. Alleen, de VAR constateerde voorafgaand buitenspel van Depoitre en de treffer werd afgekeurd.

Zo’n 400 Standard-fans viseerden voorzitter Bruno Venanzi en staken vuurwerk af. — © RR

Standard presenteerde zich tegen de Buffalo’s in een driemansdefensie, met Pavlovic en Calut als vleugelverdedigers. De voorhoede bestond uit Dragus en Tapsoba, en vooral die laatste zorgde voor problemen bij de Gent-defensie.

Bijna profiteerde de Burkinees van een misverstand tussen Hanche-Olsen en Ngadeu, maar zijn schot was veel te wild. Even daarna blokte Ngadeu een schot van Raskin af en plukte Bodart een poging van Odjidja.

Rood Odjidja

De belangrijkste scène van de eerste helft speelde zich vlak voor rust af. Na een duel kwam Odjidja op het been van Tapsoba terecht. Van opzet geen sprake, toch trok scheidsrechter Lardot na een VAR-interventie rood voor de Gentse aanvoerder.

Na een VAR-interventie trok scheidsrechter Lardot rood voor Gent-aanvoerder Vadis Odjidja. — © BELGA

Het resultaat was een tweede helft met weinig hoogtepunten. Standard oogde niet als een ploeg die niet meer in zijn coach gelooft - het was D-day voor Luka Elsner - speelde niet eens zo slecht, maar miste de klasse om de ruimte te benutten.

En zo viel het doelpunt toch weer aan de overkant. Invaller Torunarigha vond in de rebound het net, maar andermaal gooide de VAR roet in het eten: buitenspel, weer geen goal. Een terechte beslissing, maar tien minuten voor tijd weigerden Lardot en de VAR dienst na hands in de zestien van Sissako.

Standard-doelman Bodart flaterde voor de tweede week op rij. — © BELGA

En toch ging Standard alsnog kopje-onder. Bodart flaterde voor de tweede week op rij en loste een schot van Hjulsager. Tissoudali kopte aan de tweede paal raak: 0-1 in de 88ste minuut.

Het is afwachten wat de nederlaag betekent voor de positie van Luka Elsner. Wellicht betekent dit het einde voor de Sloveense T1. Gent doet door het puntenverlies van de concurrentie een uitstekende zaak in de strijd om de top vier.