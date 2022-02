“Opnieuw zonnig met zachte maxima”

Namiddag kunnen we zelfs temperaturen rond 11 à 12°C verwachten. De wind wakkert tijdelijk aan tot 3 Beaufort uit het zuidoosten.

De zon heeft heel de dag vrij spel en het blijft dus ook vanzelfsprekend overal droog.

In de nacht naar dinsdag zal de temperatuur dicht in de buurt van het vriespunt uitkomen. Vanuit het westen komt er echter meer bewolking opzetten waardoor er een rem op de afkoeling wordt gezet. De laagste temperaturen zijn dus in het oosten van de provincie te verwachten.

