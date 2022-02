Onze tv-tips: de verleiding van geld, leven zonder carnaval, voetballers op de bank

Het verdriet van carnaval

NPO2, Ma, 20.30u

Bijzonder vrolijke documentaire over de ziel van dit prachtige volksfeest. En over de tranen, omdat het afgelopen jaar niet door kon gaan. Een film met lege straten, halfvolle glazen en vooral prachtige én sterke verhalen... Er werd onder meer gefilmd in ‘s Hertogenbosch en Venlo. De film wordt muzikaal begeleid door diverse harmonieorkesten. In Nederland werd er onlangs voor gekozen om deze documentaire op groot scherm in de bioscopen te vertonen. (tove)

© NPO2

Money train

VTM4, Ma, 20.35u

Wesley Snipes en Woody Harrelson zijn de smaakmakers in deze Amerikaanse actiekomedie uit 1995. Ze vertolken pleegbroers John en Charlie die werken als undercoveragenten bij de New Yorkse politie. Ze zijn actief in de metro. Maar meer dan het klissen van zakkenrollers zijn ze geïnteresseerd in de geldtrein die de recettes van de metrostations oppikt. Hun droom is om het transport te overvallen. Let op een piepjonge Jennifer Lopez in de bijrollen. (tove)

© VTM

FC United city pirates

Canvas, Ma, 21.10u

Door de kijkcijferkanonnen tegelijkertijd op de andere netten is deze documentaire amper tot bij het grote publiek geraakt. Doodzonde, want deze docu die sport koppelt aan sociaal engagement en diversiteit is een pareltje. Deze aflevering focust op het moment dat in volle coronacrisis wordt beslist om het voetbal stil te leggen. De jongeren glijden weg in een mentale crisis. Coach Yves getuigt openhartig over de donkere gedachten in zijn hoofd. (tove)