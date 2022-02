Opnieuw raak voor Jumbo-Visma: Jonas Vingegaard triomfeert in Drôme Classic en klopt onder meer Julian Alaphilippe

Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) heeft zondag de Drôme Classic (Fra/1.Pro) gewonnen. De Deen haalde het na 191,5 km in Etoile-sur-Rhône voor Guillaume Martin (Cofidis) en Benoît Cosnefroy (AG2R-Citroën). Wereldkampioen Julian Alaphilippe finishte als vijfde. Floris De Tier eindigde als eerste landgenoot op een 14e plaats.

Na de solo-overwinning van Brandon McNulty in de Faun-Ardèche Classic begon het peloton in Etoile-sur-Rhône aan de tweede dag van een Frans tweeluik van semiklassiekers.

Nadat de vroege vluchters, een groep van zes, werden opgeraapt, ontspon de finale zich al vrij snel in de heuvels van de Drôme. Uiteindelijk wist Jonas Vingegaard samen met Juan Ayuso weg te rijden uit het peloton op zo’n 30 km van het eind. Het duo draaide goed rond, in het peloton was de organisatie ietwat zoek en dat werkte op de zenuwen van enkele Fransen.

Wereldkampioen Julian Alaphilippe sprong weg, hij kreeg twee landgenoten met zich mee: Cosnefroy en Martin sloten aan. De voorsprong tussen de koplopers en het trio was niet groot, ook het peloton was niet ver, amper 50 seconden, maar toch bleef vooral Vingegaard er hard in geloven.

In de laatste 10 km zat Ayuso stikkapot en deed hij geen kopbeurten meer. Alaphilippe en co naderden tot op 12 seconden, maar Vingegaard bleek bijzonder sterk. Hij koerste voor twee en op de slothelling, 500 meter aan zo’n 7%, reed hij de jonge Spaanse neoprof genadeloos uit het wiel.

Alaphilippe probeerde nog net daarvoor om de oversteek te maken, maar hij moest met krampen terug in het zadel gaan zitten. De zege voor Vingegaard dus, Ayuso werd nog voorbijgesneld door Martin en Cosnefroy en zou als vierde eindigen.

Vingegaard, tweede in de Tour de France van 2021 en pas bezig aan zijn tweede wedstrijd van het seizoen, volgt op de erelijst Andrea Bagioli op.