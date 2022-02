Hasseltse bedrijfsleider aan Pools-Oekraïense grens ziet veel solidariteit, maar ook strijdlust

Mazzucco, die via zijn uitzendbureau heel wat Oekraïense medewerkers in ons land tewerk stelt, wil in eerste instantie hun familieleden aan de grens ophalen en opvangen. Maar ook andere vluchtelingen zijn meer dan welkom. Onder meer in zijn kantoor in Polen. Mazzucco roept intussen op om zoveel mogelijk wapens naar Oekraïne te sturen. Iets wat de Belgische staat ook gaat doen.

LEES OOK. Hasseltse bedrijfsleider die familieleden van personeel ophaalt aan Poolse grens: “Het is aangrijpend om te zien”